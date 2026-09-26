طريقة عمل تشيز كيك صحية.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تشيز كيك صحية، فهي من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تناولها خلال اتباع بعض الحميات الغذائية.
مقادير تشيز كيك صحية
● 1 و½ كوب شوفان
● زيت جوز هند
● سكر ستيفيا
للخليط:
● 450 جرام زبادي يوناني
● بيض
● فانيليا
● 6 ملعقة كبيرة عسل
● 4 و½ ملعقة كبيرة جبنة كريمي
للوجه:
● شرائح موز
● فول سوداني مجروش
للتزين:
● شوكولاتة خام مذابة
طريقة تحضير تشيز كيك صحية
في بولة يوضع شوفان , زيت جوز هند , سكر ستيفيا و تقلب المكونات للحصول على القاعدة
يوضع في الخلاط زبادي يوناني , بيض , فانيليا , عسل , جبنة كريمي للحصول على الخليط المطلوب.
في قوالب كب كيك يوضع الخليط السابق ثم يوضع مكونات القاعدة
توضع قوالب الكب كيك فى الفرن و تترك حتى تمام الطهي
يوضع على الوجه شرائح كوز , فول سودانى مجروش , شوكولاتة خام مذابة
ثم تقدم.