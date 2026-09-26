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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل تشيز كيك صحية.. بمذاق لا يقاوم

. طريقة عمل تشيز كيك صحية
. طريقة عمل تشيز كيك صحية
هاجر هانئ

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تشيز كيك صحية، فهي من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تناولها خلال اتباع بعض الحميات الغذائية.

مقادير  تشيز كيك صحية


● 1 و½ كوب شوفان

● زيت جوز هند

● سكر ستيفيا

للخليط:
● 450 جرام زبادي يوناني
● بيض
● فانيليا
● 6 ملعقة كبيرة عسل
● 4 و½ ملعقة كبيرة جبنة كريمي


للوجه:
● شرائح موز
● فول سوداني مجروش


للتزين:
● شوكولاتة خام مذابة


طريقة تحضير تشيز كيك صحية 


في بولة يوضع شوفان , زيت جوز هند , سكر ستيفيا و تقلب المكونات للحصول على القاعدة
يوضع في الخلاط زبادي يوناني , بيض , فانيليا , عسل , جبنة كريمي للحصول على الخليط المطلوب.
في قوالب كب كيك يوضع الخليط السابق ثم يوضع مكونات القاعدة
توضع قوالب الكب كيك فى الفرن و تترك حتى تمام الطهي
يوضع على الوجه شرائح كوز , فول سودانى مجروش , شوكولاتة خام مذابة
ثم تقدم.

تشيز كيك صحية مقادير تشيز كيك صحية طريقة تحضير تشيز كيك صحية الشيف توتا مراد

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