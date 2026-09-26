طريقة عمل تشيز كيك صحية.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تشيز كيك صحية، فهي من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تناولها خلال اتباع بعض الحميات الغذائية.

مقادير تشيز كيك صحية



● 1 و½ كوب شوفان

● زيت جوز هند

● سكر ستيفيا

للخليط:

● 450 جرام زبادي يوناني

● بيض

● فانيليا

● 6 ملعقة كبيرة عسل

● 4 و½ ملعقة كبيرة جبنة كريمي



للوجه:

● شرائح موز

● فول سوداني مجروش



للتزين:

● شوكولاتة خام مذابة



طريقة تحضير تشيز كيك صحية



في بولة يوضع شوفان , زيت جوز هند , سكر ستيفيا و تقلب المكونات للحصول على القاعدة

يوضع في الخلاط زبادي يوناني , بيض , فانيليا , عسل , جبنة كريمي للحصول على الخليط المطلوب.

في قوالب كب كيك يوضع الخليط السابق ثم يوضع مكونات القاعدة

توضع قوالب الكب كيك فى الفرن و تترك حتى تمام الطهي

يوضع على الوجه شرائح كوز , فول سودانى مجروش , شوكولاتة خام مذابة

ثم تقدم.