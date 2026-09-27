الزراعة: لجنة مبيدات الآفات تشارك في ويبنار إقليمي لـ "الفاو" لتعزيز الخدمات الاستشارية

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في الويبنار الإقليمي الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحت عنوان: «تعزيز البيئة التمكينية للخدمات الاستشارية الريفية: تجربة إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في السياسات والأطر القانونية».

واستهدف اللقاء مناقشة سبل تطوير السياسات والأطر التشريعية والمؤسسية للخدمات الاستشارية الريفية، وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين بلدان الإقليم.

واستعرضت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، خلال مشاركتها، رؤية اللجنة للنهوض بمنظومة الإرشاد والتوعية الخاصة بالاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات، بما يحقق الحماية المستهدفة لصحة المواطن والبيئة، ويضمن سلامة المحاصيل والمُنتجات الغذائية.

وأوضحت رئيس اللجنة أن المرحلة الحالية تتطلب: تعزيز التكامل المؤسسي، والربط الشامل بين الجهات التنظيمية والبحثية والإرشادية لتوافق الرؤى والخطط التنفيذية، فضلا عن التحديث الفني المستمر بتطوير الأدلة الاسترشادية والتوصيات الفنية لتواكب أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى بناء القدرات والتأهيل: التوسع في البرامج التدريبية الموجهة للمزارعين ومطبقي المبيدات بالحقول.

وشددت على أهمية التحول الرقمي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية للوصول بالخدمات الاستشارية والتوصيات الزراعية لأكبر قاعدة ممكنة من المزارعين.

وأشارت ابويوسف إلى أن مشاركتها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، لمواجهة التحديات المناخية والبيئية الراهنة، واستيفاء معايير وتطلعات الأسواق العالمية، بما يضمن دعم استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.