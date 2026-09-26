وزير المجالس النيابية ينعي المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل الأسبق

ينعى المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، قامة قضائية ووطنية كبيرة، المستشار الجليل أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا تاركاً مسيرة حافلة بالعطاء، وهب خلالها حياته لخدمة العدالة، والدفاع عن استقلال القضاء المصري الشامخ، مؤدياً رسالته تجاه وطنه بكل إخلاص وتفانٍ.

وزير المجالس النيابية المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل الأسبق

ويتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريمة، وللأسرة القضائية جمعاء، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.