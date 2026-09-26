تفجيرات إسرائيلية في مجدل زون والطيري.. وتحرك قوة للاحتلال قرب دير ميماس

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا في بلدة مجدل زون بقضاء صور، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرًا في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل.

وفي قضاء مرجعيون، تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس من الجهة الجنوبية، وتحديدًا باتجاه كروم الزيتون، ولا تزال متمركزة في المكان.

ودعت بلدية دير ميماس، في بيان، إلى «عدم التوجه حاليًا إلى الحقول أو إلى بساتين الزيتون، لدواعٍ أمنية»، موضحة: «يرجى الالتزام بذلك حتى تاريخ 28 من الشهر الحالي، على أن يصدر بيان جديد بعد هذا التاريخ، وفقًا للظروف».

وفي السياق، تتعرض بلدة شقراء لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما يُسجل تحليق مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.