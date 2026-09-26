كندا تسجل عجزا قدره 5.1 مليار دولار للفترة من أبريل إلى يوليو 2026

سجلت الحكومة الفيدرالية الكندية عجزا قدره 5.1 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من السنة المالية 2026-2027.

وفي تقريرها الشهري لمراقبة الوضع المالي، ذكرت وزارة المالية الكندية أن هذه النتيجة تقارن بعجز قدره 7.8 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الكندية أن هذا العجز جاء في حين بلغ إجمالي الإيرادات 175.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، بزيادة عن 163.4 مليار دولار في العام الماضي، مدعوما بارتفاع إيرادات ضريبة الدخل الشخصي، والإيرادات الأخرى، وإيرادات ضريبة السلع والخدمات.

وبلغت نفقات البرامج، باستثناء صافي الخسائر الاكتوارية، 159 مليار دولار، بزيادة عن 151.3 مليار دولار، نتيجة لارتفاع نفقات البرامج المباشرة والتحويلات الكبيرة للأفراد.

وبلغت أعباء الدين العام 20 مليار دولار، بزيادة عن 18.6 مليار دولار، وبلغ صافي الخسائر الفعلية 1.7 مليار دولار، بزيادة عن 1.3 مليار دولار.