أخبار الوادي الجديد| وضع حجر الأساس لأول مسجد على الطراز البيئي.. وتوديع أوائل التعليم العام والأزهري وأولياء أمورهم لأداء العمرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، كان من أهمها: في مستهل زيارته للمحافظة.. وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية المنيرة بالخارجة.

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية المنيرة بمركز الخارجة، وذلك في مستهل جولتهما الميدانية، في إطار تكامل جهود وزارة الأوقاف والمحافظة نحو التوسع في إعمار المساجد والارتقاء بمنظومة رسالتها الدينية والدعوية، يرافقهما السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ووفد وزارة الأوقاف، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستمع الوزير والوفد المرافق إلى شرح تفصيلي لمكونات المسجد وأعمال التنفيذ والتي نُفذت بتكلفة إجمالية بلغت ٤.٤ مليون جنيه، شملت إنشاء صحن المسجد على مساحة ٣٨٠م2 ومصلى للسيدات ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم وساحة ودورات مياه.

وعقب الافتتاح، أكد الوزير والمحافظ أهمية مواصلة جهود التوسع في إنشاء المساجد وتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع الاهتمام بتكامل مكوناتها الخدمية والدعوية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لإقامة الشعائر وممارسة الأنشطة الدينية والتوعوية، ويعزز دور المساجد في خدمة المواطنين ودعم الوعي الديني المستنير.

بدعم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة..

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر الأساس لأول مسجد على الطراز البيئي المتكامل

وضع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، حجر الأساس لأول مسجد بالمحافظة يُنفذ وفق الطراز البيئي والهوية البصرية المتوافقة مع الطبيعة العمرانية للمحافظة، بدعم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك أمام معهد الفتيات الأزهرى بمدينة الخارجة، ضمن جهود دعم خطط التوسع العمراني للخدمات الدينية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء أحمد مهني ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ووفد وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واطلع الوزير والمحافظ والوفد المرافق على المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المستهدف لتنفيذه، والذي يُقام على مساحة ٢٠٠٠ م2 وفق تصميم بيئي متكامل يتناسب مع طبيعة المحافظة وخصوصيتها العمرانية والمناخية، بالتزامن مع تخصيص أراضي لإنشاء مسجد بيئي مماثل بكل مركز من مراكز المحافظة.

وأكدت المحافظ، أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات تخدم التوسعات المستقبلية لدور العبادة، وتراعي الخصائص المحلية للمجتمعات العمرانية، معربةً عن تقديرها الكامل لما قدمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من دعم وتعاون لإنشاء الخمسة مساجد دون أن تتحمل المحافظة أى أعباء مالية، وإسهامها في ترجمة هذا النموذج إلى واقع يخدم أهالي المحافظة.

وسط أجواء احتفالية كبرى..

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان ٣ مساجد عبر تقنية الفيديو كونفرانس..... ويودعان أوائل المحافظة الفائزين برحلات عمرة

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فعاليات اللقاء الذي عقد بحضور لفيف من الأئمة والدعاة من رجال الأوقاف والأزهر الشريف وشباب الجامعات بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية، بمشاركة السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء أحمد مهني ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم عددًا من الفقرات الدينية والثقافية شملت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان «منابر الإيمان»، إلى جانب فقرة إنشاد ديني قدمتها إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم في أداء جماعي مميز عكس تناغم المشاركين وجودة الأداء، والذى نال استحسان جميع الحضور، فضلًا عن كلمات تناولت جهود إعمار المساجد، والارتقاء بالمنظومة الدعوية، وبناء الوعي في خدمة الدين والمجتمع.

وخلال اللقاء ، شهد الوزير والمحافظ افتتاح ٣ مساجد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركزي الداخلة وباريس؛ شملت مسجد عمر بن الخطاب بقرية الراشدة ومسجد برباية الغربية بقرية عزب القصر بالداخلة، إلى جانب افتتاح مسجد الفاروق بقرية الأربعين (٣) بمركز باريس بتكلفة إجمالية بلغت ١٠.٥ مليون جنيه.

وخلال كلمتها، أكدت المحافظ أن ما شهدته الزيارة من افتتاحات ووضع حجر أساس وفعاليات دعوية يجسد ثمرة التعاون المؤسسي مع وزارة الأوقاف، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والذى يترجم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الدينية بمختلف مراكز المحافظة، مشيدةً بما تقدمه الوزارة من دعم متواصل لمنظومة إعمار المساجد، ومؤكدةً استمرار التنسيق الكامل لتنفيذ المزيد من المشروعات وتطوير الخدمات وفق الأولويات والاحتياجات استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء وخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل، حرص الوزير والمحافظ على توديع أوائل التعليم العام والأزهري وأولياء أمورهم، قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ضمن إجمالي 11 رحلة عمرة، وذلك تقديرًا لتفوقهم وتميزهم؛ معربين عن تقديرهما لهذه النماذج المشرفة، ومؤكدين أن تكريم المتفوقين يأتي تجسيدًا لحرص مؤسسات الدولة على دعم النماذج المتميزة وتحفيز الأجيال على مواصلة التفوق ، داعين الله أن يحفظهم وأن يكلل رحلتهم المباركة بالخير والبركات.