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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من مسجد السلام إلى «57357».. محافظ جنوب سيناء يطلق «ماراثون الأمل» بشرم الشيخ

ماراثون الامل لأطفال السرطان بشرم الشيخ
ماراثون الامل لأطفال السرطان بشرم الشيخ
ايمن محمد

أطلق اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات «ماراثون الأمل – Run for Good» بمدينة شرم الشيخ، لدعم أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتنظيم فندق كونتيننتال بلازا بيتش ريزورت، ضمن مبادرة «Giving for Good».

وانطلقت فعاليات الماراثون من أمام مسجد السلام، وصولًا إلى فندق كونتيننتال بلازا بيتش ريزورت، لمسافة كيلومتر واحد، حيث أطلق المحافظ صافرة البداية، وشارك في جانب من الفعاليات، التي جمعت بين الرياضة والعمل المجتمعي والعطاء الإنساني.

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، وأحمد مسعد، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الشباب والرياضة والجهات الحكومية والقطاع السياحي.

وشارك في الماراثون نزلاء الفندق والعاملون به، وممثلو الفنادق والمنشآت السياحية والمدارس، إلى جانب الأسر وأفراد المجتمع المحلي والداعمين وأصدقاء مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وتضمنت الفعاليات أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية وفنية متنوعة، بالتعاون مع قصر ثقافة شرم الشيخ، إلى جانب فقرات غنائية قدمها فريق كورال «نبض شرم»، وأنشطة مخصصة للأطفال والكبار، فضلًا عن إقامة بازار خيري لعرض منتجات وإبداعات أطفال مستشفى 57357.

وفي ختام الفعاليات، وزّع محافظ جنوب سيناء الجوائز على المشاركين والفائزين في الماراثون، مشيدًا بالمبادرة وما تحمله من رسالة إنسانية ومجتمعية، ومؤكدًا أهمية دعم المبادرات التي تجمع بين الرياضة والعمل المجتمعي والعطاء الإنساني.

وقال محافظ جنوب سيناء: «سعداء باستضافة هذه المبادرة الإنسانية على أرض شرم الشيخ، ونؤكد دعمنا لكل جهد يستهدف إدخال الأمل والفرحة إلى قلوب أطفالنا، ونتمنى لأطفال 57357 الشفاء والتوفيق، وأن تتواصل مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الرياضة والعطاء والعمل المجتمعي».

وأكد المحافظ أن مشاركة مؤسسات الدولة والقطاع السياحي والمجتمع المدني في مثل هذه الفعاليات تعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في نشر ثقافة العطاء والتكافل، ودعم الأطفال خلال رحلة .

جنوب سيناء ماراثون اطفال السرطان شرم الشيخ

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