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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نسيتِ تحضري الغدا؟ طريقة سريعة تجمع الفراخ والبطاطس والجبنة في طبق واحد

طريقة سريعة تجمع الفراخ والبطاطس والجبنة في طبق واحد
طريقة سريعة تجمع الفراخ والبطاطس والجبنة في طبق واحد
أسماء عبد الحفيظ

لو اتأخري في تحضير الغداء ومحتاجة أكلة سريعة ومشبعة من مكونات موجودة في البيت، جربي صينية الفراخ والبطاطس بالجبنة، وهي وصفة سهلة تجمع بين قطع الفراخ والبطاطس مع طبقة من الجبنة الذائبة، ويمكن تحضيرها في طبق واحد دون الحاجة إلى تجهيز أصناف كثيرة بجانبها.

وتتميز هذه الوصفة بأنها مناسبة للغداء العائلي، كما يمكن تعديل مكوناتها حسب المتاح في المطبخ، واستخدام أنواع مختلفة من الجبن للحصول على مذاق مختلف كل مرة.

مكونات صينية الفراخ والبطاطس بالجبنة

نصف كيلو من صدور أو أوراك الفراخ المخلية

3 حبات بطاطس متوسطة

بصلة متوسطة

فلفل ألوان أو فلفل أخضر حسب الرغبة

كوب جبنة موتزاريلا أو خليط من الجبن

ملعقتان كبيرتان زيت

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو توابل حسب الرغبة

طريقة تحضير صينية الفراخ والبطاطس

تغسل البطاطس وتقشر ثم تقطع إلى مكعبات أو شرائح متوسطة الحجم، بينما تقطع الفراخ إلى قطع صغيرة متقاربة في الحجم حتى تنضج بصورة متساوية.

في وعاء عميق، توضع قطع الفراخ والبطاطس والبصل والفلفل، ثم يضاف الزيت والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود والزعتر.

تقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على الفراخ والبطاطس.

سر الطعم المميز

للحصول على نتيجة أفضل، يمكن تشويح قطع الفراخ في طاسة ساخنة لبضع دقائق قبل وضعها في الصينية، خاصة إذا كنتِ تستخدمين صدور الفراخ.

وفي الوقت نفسه يمكن تسوية البطاطس نصف تسوية في الماء أو الميكروويف، وهو ما يساعد على تقليل وقت دخول الصينية إلى الفرن.

توضع البطاطس والفراخ في صينية مناسبة، ثم تدخل فرنًا ساخنًا حتى تنضج الفراخ وتصبح البطاطس طرية.

بعد اقتراب المكونات من النضج، تغطى الصينية بطبقة وفيرة من الجبنة المبشورة، ثم تعاد إلى الفرن حتى تذوب الجبنة ويصبح سطحها ذهبيًا.

طريقة عمل الوصفة في الطاسة

إذا لم يكن لديك وقت لتشغيل الفرن، يمكن تحضير الوصفة في طاسة واسعة بغطاء.

تشوح الفراخ أولًا في القليل من الزيت حتى يتغير لونها، ثم تضاف البطاطس والبصل والفلفل والتوابل.

تغطى الطاسة وتترك على نار متوسطة مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج المكونات.

في النهاية تضاف الجبنة على الوجه، ثم تغطى الطاسة مرة أخرى لبضع دقائق حتى تذوب الجبنة تمامًا.

وهذه الطريقة مناسبة عندما تحتاجين إلى وجبة سريعة دون استخدام أكثر من إناء.

إضافات تجعل الوصفة مختلفة

يمكن إضافة شرائح من المشروم إلى الصينية، أو القليل من الذرة الحلوة، كما يمكن وضع شرائح من الطماطم أو الفلفل الحار حسب الرغبة.

وللحصول على صوص كريمي، يمكن إضافة كمية صغيرة من الكريمة أو الحليب مع الجبنة قبل إدخال الصينية إلى الفرن، لكن يفضل عدم الإفراط في السوائل حتى لا تصبح البطاطس طرية أكثر من اللازم.

ويمكن تقديم الصينية مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي، لتصبح وجبة غداء كاملة ومشبعة.

نصيحة مهمة عند تسوية الفراخ

يجب التأكد من نضج الفراخ تمامًا قبل تناولها، وألا يظل الجزء الداخلي منها ورديًا أو غير مكتمل التسوية. والأفضل استخدام ميزان حرارة الطعام إذا كان متاحًا، بحيث تصل درجة الحرارة الداخلية للفراخ إلى 74 درجة مئوية.

وبهذه الطريقة يمكنك تحويل مكونات بسيطة مثل الفراخ والبطاطس والجبنة إلى غداء سريع وشهي، دون الحاجة إلى تحضير أكثر من صنف أو قضاء وقت طويل في المطبخ.

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