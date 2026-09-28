خطة تطوير.. تجارة عين شمس: لم نقم بإزالة أي شجرة قديمة ونحافظ على التراث

أكد الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس لديها خطة كبيرة للتنمية المستدامة ورفع كفاءة الحرب الجامعي وفقا للسلامة البيئية .

وقال فريد محرم في مداخلة في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، :" بدأنا في تطوير حرم 2 بالجامعة بتحسين مباني كلية تجارة ورفع كفاءة المنشآت من الداخل وتم رفع كفاءة أكثر من 50 قاعة تدريس".

وتابع فريد محرم :" بدأنا في إزالة الأجزاء التالفة من المسطحات الخضراء ونستبدلها بزراعات جديدة وطرق ري حديثة".

وأكمل فريد محرم :" جلبنا شركة متخصصة في تطوير المسطحات الخضراء وتم تداول صور أثناء إزالة حشائش تالفة فقط، ولم نقم بإزالة أي شجرة قديمة ونحافظ على التراث ".