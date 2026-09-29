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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تربح 39 مليار جنيه بعد ساعة من تداولات الثلاثاء.. وEGX30 يرتفع 0.55%

البورصة المصرية
البورصة المصرية
قسم الاقتصاد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بعد نحو ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، وسط مكاسب قوية لرأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغت نحو 39 مليار جنيه، مع استمرار التداولات وتحرك المؤشرات في المنطقة الخضراء.

وسجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 52,755.43 نقطة، مقابل 52,468.71 نقطة عند بداية التعاملات، بينما صعد مؤشر الشريعة بنسبة 0.77% ليسجل 6,340.32 نقطة.

وفي تعاملات الأسهم المتوسطة والصغيرة، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.42% ليصل إلى 18,780.04 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.21% مسجلًا 25,001.36 نقطة.

أداء مؤشرات البورصة منذ بداية 2026

وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام، ارتفع EGX30 بنسبة 26.12%، بينما سجل مؤشر الشريعة ارتفاعًا بنسبة 37.90%، وصعد EGX70 بنسبة 43.08%، في حين ارتفع EGX100 بنسبة 43.47%.

وتظل مستويات المؤشرات ورأس المال السوقي قابلة للتغير مع استمرار جلسة التداول، قبل الوصول إلى المستويات النهائية عند إغلاق تعاملات اليوم.

EGX30 EGX70 EGX100 أداء مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة منذ بداية 2026 مؤشرات البورصة

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