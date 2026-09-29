زيت غير متوقع يحمي من أشعة الشمس

يعد زيت السمسم واقي طبيعية لأشعة الشمس خاصة الفوق بنفسجية والتى تسبب الكثير من الأضرار.

ووفقا لموقع ميديسين نت اثيتت الأبحاث أن زيت السمسم يقي من أضرار أشعة الشمس.

تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمسم تحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية حيث تسبب الشيخوخة المبكرة والف الجلد والاسمرار وقد تصل للسرطان.

يستطيع زيت السمسم مقاومة ما يصل إلى 30 بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية، بينما لا تقاوم الزيوت الأخرى سوى ما يصل إلى 20 بالمائة مما يجعله فعالا في الحماية من أضرارها.

أفادت دراسة أجرتها جامعة ولاية كاليفورنيا عام 2018 أن وضع زيت السمسم على الجلد من الخارج قد يساعد في تكوين طبقة واقية وحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.