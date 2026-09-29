تبدأ من 7152 جنيها.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم بالمصنعية

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم وسعر السبائك الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، ويتابع المواطنون يومياً أسعار السبائك الذهب وسعر الجنيه الذهب باعتبارها الأكثر طلباً وانتشاراً خاصة في ظل التوقعات الكبيرة بارتفاع هائل في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويحرص البعض على اقتناء بعض القطع الذهبية للاستثمار، منها سعر سبيكة 5 جرام و سعر سبيكة 10 جرام وسبيكة 20 جرام، وكذلك الجنيه الذهب 8 جرام ، ونص جنيه ذهب وأيضاً ربع جنيه ذهب عيار 21 ، ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار السبائك اليوم جميع الأوزان..

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم بالمصنعية

سعر سبيكة ذهب وزن جرام واحد 7152 جنيهاً، والمصنعية 187 جنيه للجرام

سعر سبيكة 2.5 جرام 17646 جنيهاً، والمصنعية 112 جنيه للجرام

سعر سبيكة وزن 5 جرام نحو 35086 جنيهًا. ، والمصنعية نحو 87 جنيهًا للجرام .

سعر سبيكة وزن 10 جرامات نحو 70490 جنيهًا ، والمصنعية نحو 84 جنيهًا للجرام

سعر سبيكة وزن 20 جراما نحو 140940 جنيهًا، والمصنعية حوالي 82 جنيها للجرام

سعر سبيكة وزن 31.1 جرام ،نحو 218630 جنيهًا ، والمصنعية نحو 81 جنيهًا للجرام

سعر سبيكة وزن 50 جراما نحو 352200 جنيهًا، والمصنعيةنحو 79 جنيهًا للجرام

سعر سبيكة وزن 100 جرام نحو 704200 جنيه ، والمصنعية 77 جنيهًا للجرام .

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 سجل سعر البيع 6970 جنيها وسعر الشراء 6915 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 6100 جنيه وسعر الشراء 6050 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع 5230 جنيها وسعر الشراء 5185 جنيها.

عيار 14 سجل سعر البيع 4065 جنيها وسعر الشراء 4035 جنيها.

الجنيه الذهب سجل سعر البيع 48800 جنيه وسعر الشراء 48400 جنيه.

الأونصة بالجنيه سجل سعر البيع 216835 جنيها وسعر الشراء 215060 جنيها.

الأونصة بالدولار سجلت 4115.23 دولار.

المصنعية والدمغة على الذهب

ولا تقتصر تكلفة شراء المشغولات الذهبية على سعر جرام الذهب المعلن حيث تضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى السعر النهائي وفقا لنوع المشغولة وتصميمها وطريقة تصنيعها والتاجر الذي تتم عملية الشراء من خلاله.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى كما يمكن أن تختلف بين التجار بحسب طبيعة المشغولة ومستوى التصنيع والتصميم المستخدم.