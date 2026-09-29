وزير الكهرباء: أكثر من 48 مليون مشترك في العدادات المنزلية.. ومعدلات استقرار الخدمة جيدة

أكد محمود عصمت وزير الكهرباء، أنه هناك أكثر من 48 مليون مشترك في العدادات المنزلية ، مضيفا:" معدلات استقرار واستمرار الخدمة جيدة.

شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.



جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الثلاثاء/، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.