سقوط إمبراطورية بانجو.. 2 كيلو شابو وبنادق آلية و4 دراجات مسروقة في ضربة أمنية بسوهاج

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ضربة أمنية جديدة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والسرقات، بعدما تمكنت من ضبط عناصر تشكيل إجرامي، خلال مداهمة وكر اختبأوا داخله بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز البلينا.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات سرية إلى الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام عدد من العناصر الإجرامية بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تورطهم في ارتكاب وقائع سرقات، واتخاذهم إحدى المناطق الزراعية مكانًا لممارسة نشاطهم والاختباء بعيدًا عن أعين الأهالي.

وجاءت التحركات الأمنية بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وتعليمات اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف العميد طارق أبوسديرة، رئيس المباحث الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تكليف المقدم أحمد صابر، رئيس مباحث مركز البلينا، بمعاونة الرائد أحمد علام والنقيب أحمد فراج، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، ورصد تحركات العناصر المشتبه في تورطها وتحديد أماكن اختبائها.

وبعد استكمال أعمال البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تحركت قوة أمنية إلى المكان المستهدف، حيث تمت مداهمته وتمكنت القوات من ضبط اثنين من المتهمين، من بينهما شخص يبلغ من العمر 43 عامًا، وشهرته «بانجو»، وله معلومات جنائية، بالإضافة إلى آخر يبلغ 34 عامًا، ويقيمان بدائرة مركز البلينا.

وبتفتيش الوكر، عثرت القوات على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية، ونحو 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، ومبلغ مالي، وميزان حساس، فضلًا عن ضبط 4 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف مدى تورط المتهمين في وقائع أخرى.