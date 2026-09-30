لأول مرة.. علاج فتق بجدار البطن باستخدام حقن البوتكس بمستشفيات جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق طبي بقسم الجراحة العامة في إجراء تدخل جراحي دقيق ومتطور لمريض يبلغ من العمر 32 عامًا، كان يعاني من فقدان المجال بالبطن نتيجة فتق ضخم بجدار البطن الأمامي، وذلك باستخدام حقن البوتكس قبل الجراحة، بما ساعد على تهيئة جدار البطن وإتاحة إجراء التدخل الجراحي بنجاح.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد دسوقي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور تامر نبيل، رئيس قسم الجراحة بكلية الطب، والدكتور ريمون بشرى، أستاذ مساعد الجراحة بكلية الطب.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن المريض كان يعاني من فتق ضخم بجدار البطن الأمامي، أدى إلى خروج جزء كبير من محتويات البطن، شملت المعدة وجزءًا كبيرًا من الأمعاء والقولون، بالإضافة إلى جزء من الكبد «الفص الأيسر»، خارج التجويف البطني، وهو ما تسبب في انكماش تجويف البطن وعدم قدرته على استيعاب محتويات الفتق مرة أخرى.

وأضاف أنه عقب مناظرة الحالة وإجراء التقييم الطبي اللازم، تم وضع خطة علاجية تعتمد على حقن عضلات جدار البطن بمادة البوتكس قبل التدخل الجراحي، لما لها من دور في إحداث ارتخاء مؤقت لعضلات جدار البطن، بما يساعد على زيادة القدرة الاستيعابية للتجويف البطني وتسهيل إعادة محتويات الفتق وإتمام الجراحة.

وأكد الدكتور هاني حامد أن المقارنة بين حالة المريض قبل وبعد حقن البوتكس أظهرت تحسن معامل تاناكا، وهو مؤشر لفقدان المجال بالبطن، من 31% إلى 21%، بما ساعد على تهيئة الحالة للتدخل الجراحي وتقليل المخاطر المرتبطة بإعادة محتويات الفتق إلى التجويف البطني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد البنا، نجاح العملية دون الحاجة إلى دخول المريض إلى وحدة الرعاية المركزة ، حيث تمت متابعته داخل قسم الجراحة، وشهدت حالته تحسنًا ملحوظًا خلال فترة المتابعة، ويأتي هذا النجاح في إطار حرص كلية الطب البشري ومستشفيات جامعة بني سويف على تطوير مستوى الخدمات الطبية، وتوظيف الأساليب والتقنيات الحديثة في التعامل مع الحالات المعقدة، بما يعزز قدرة المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات علاجية متقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أجريت الجراحة بواسطة فريق طبي ضم الدكتور ريمون بشرى، أستاذ مساعد الجراحة، والدكتور عبد الرحمن حسن، مدرس مساعد الجراحة، والطبيب خالد بغدادي والطبيب محمود كمال، الطبيبين المقيمين بقسم الجراحة العامة، إلى جانب الدكتورة دينا فخري، مدرس التخدير، والفريق المعاون لها.