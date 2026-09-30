بعد واقعة طائرة "فلاي دبي".. رئيس إسرائيل: انتهت ساعات طويلة من القلق ببطولة استثنائية

أشاد رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج بما وصفه بالبطولة الاستثنائية التي ساهمت في إنهاء أزمة طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، بعد ساعات من القلق أعقبت تعرض الرحلة المتجهة من دبي إلى مطار بن جوريون لواقعة داخل قمرة القيادة، قبل أن تهبط الطائرة بسلام في مطار تبوك السعودي.

وجاءت تصريحات هرتسوج في أعقاب حادث الرحلة FZ1073، التي كانت تقل نحو 170 راكبًا، معظمهم إسرائيليون، عندما وقعت مشادة داخل قمرة القيادة، وفقًا لما أعلنته شركة «فلاي دبي».

وأكدت الشركة أن الطائرة غيّرت مسارها وهبطت بأمان في مطار تبوك، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.

وكان مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي في تبوك قد أعلن في وقت سابق تلقي نداء استغاثة من الرحلة عند الساعة 8:44 صباحًا بالتوقيت المحلي، قبل هبوطها بسلام في الساعة 9:45 صباحًا.

وأوضح المطار أن قائد الطائرة ومساعده أصيبا ونُقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما جرى تقديم الرعاية اللازمة للركاب والتنسيق مع الشركة لتأمين طائرة بديلة.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن التحقيقات تبحث في ملابسات ما جرى داخل قمرة القيادة، فيما تداولت وسائل إعلام فرضيات تتعلق بمحاولة أحد الطيارين التسبب في تحطم الطائرة، وهي روايات لم تؤكدها شركة «فلاي دبي» بشكل رسمي.

وفي المقابل، شددت الشركة على أن أسباب الواقعة ودوافعها لا تزال غير معروفة، وأنها تخضع لتحقيق رسمي، داعية إلى تجنب التكهنات إلى حين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بصورة كاملة.

وتأتي تصريحات الرئيس الإسرائيلي في وقت تواصل فيه الجهات المختصة في السعودية وإسرائيل التحقيق في الواقعة، بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالركاب وأفراد الطاقم الذين غادروا لاحقًا إلى وجهاتهم النهائية على متن رحلات بديلة.