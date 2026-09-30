الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تختتم الدورة الثالثة من برنامج حلقات مع مريم نعوم

نظّمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الدورة الثالثة من برنامج "حلقات"، المتخصص في تطوير مشاريع المسلسلات التلفزيونية الأردنية وتسويقها، بالتعاون مع “سرد” لتشمل تدريب الكفاءات والمواهب وتطوير المشاريع.



يهدف البرنامج إلى دعم كتّاب السيناريو والمشاريع الأردنية وتطويرها إبداعيًا ومهنيًا، وتعزيز فرص وصولها إلى شركات الإنتاج والمنصات والجهات الفاعلة في صناعة المحتوى.



كانت الهيئة قد استحدثت “حلقات” قبل سنوات بهدف مساندة فرق مختارة تتألف من كتاب أو كتاب مشاركين أردنيين أو مقيمين ومساعدتهم على تطوير مسلسلاتهم التلفزيونية تحت إشراف مستشارين محترفين أردنيين وعرب ودوليين في مجالات كتابة السيناريو والتسويق.



وقد تم تصميم البرنامج بما يساعد المشاركين على فهم متطلبات سوق صناعة المسلسلات، وتطوير أدواتهم في الكتابة والتقديم والتشبيك، وتحويل مشاريعهم من أفكار ونصوص قيد التطوير إلى مشاريع أكثر جاهزية للتعاون المهني والإنتاج. كما نتج عن البرنامج تطوير (١٢) مسلسلاً تلفزيونياً.



كما استضافت الهيئة سوق مشاريع حلقات، حيث قدّمت الفرق المختارة مشاريعها أمام ممثلين عن شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والدولية، وقنوات التلفزيون ومنصات البث، إلى جانب عقد لقاءات فردية وإتاحة فرص للتشبيك وفتح مسارات محتملة للتطوير والإنتاج والتعاون المهني.



علمًا بأن الفعالية شهدت مشاركة أكثر من ١٧ جهة من أبرز الجهات الإنتاجية والقنوات والمنصات الإعلامية من مختلف أنحاء المنطقة العربية، ثلاثة منها تشارك عبر الانترنت، بما في ذلك العراق والسعودية ومصر ولبنان وسوريا والكويت، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ١٦ جهة إنتاجية وقنوات ومنتجين أردنيين.