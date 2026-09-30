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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء جمال عوض: التأمينات تستهدف إنجاز الخدمات في نفس اليوم

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن منظومة المعاشات الجديدة أصبحت محل اهتمام عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يستهدف تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وتحسين سرعة إنجاز معاملاتهم.

3 أيام فقط لإنجاز الخدمات بحلول 2027

وأوضح عوض، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن الهيئة تستهدف بحلول عام 2027 تقليل مدة الانتظار إلى 3 أيام فقط، مع العمل على إنجاز الخدمات في اليوم نفسه.

وأشار إلى أن حجم الإنجاز اليومي في منظومة التأمينات الجديدة يصل إلى نحو 80 ألف طلب حديث، ضمن جهود الهيئة لتسريع تقديم الخدمات وتقليل فترات الانتظار أمام المواطنين.

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منظومة المعاشات الدول العربية

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