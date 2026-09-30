أحمد غنيم: مفاجآت جديدة بالمتحف المصري الكبير لتعزيز الإقبال السياحي





أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف شهد منذ افتتاحه رواجًا عالميًا واهتمامًا كبيرًا في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية التي يقوم بها رؤساء الدول والوزراء للمتحف تسهم في زيادة تطلع السائحين حول العالم إلى زيارته.

وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك مفاجآت جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا في المتحف المصري الكبير، من شأنها المساهمة في زيادة الإقبال وتعزيز التجربة المقدمة للزائرين.

وأشار إلى وجود تعاون مع عدد من المتاحف والجامعات العالمية، يتضمن إمكانية استضافة وعرض آثار من دول أخرى داخل المتحف، إلى جانب التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات المتخصصة.

مشروع تعاون مع الجانب الفرنسي

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أن هناك مشروع تعاون مع الجانب الفرنسي في مجال مكتبة المتحف، فضلًا عن استخدام أجهزة متخصصة لقياس الرطوبة، بما يسهم في توفير الظروف البيئية المناسبة للحفاظ على الآثار والمقتنيات الموجودة داخل المتحف