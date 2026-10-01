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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أربيلوا في ورطة بسبب تصريحاته عن تحيز الحكام لمانشستر يونايتد

أربيلوا
أربيلوا
سارة عبد الله

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق فولهام، بسبب تصريحاته التي شكك خلالها في نزاهة التحكيم عقب مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التهمة على خلفية تصريحات أربيلوا عقب تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت يوم 20 سبتمبر الماضي على ملعب «كرافن كوتيدج».

وأوضحت رابطة الاتحاد الإنجليزي أن الاتهام يتعلق بتصريحات أدلى بها مدرب فولهام في مقابلة عقب المباراة، واعتُبرت متضمنة إيحاءً بوجود تحيز أو تشكيكًا في نزاهة أحد الحكام.

وكان أربيلوا قد انتقد قرارات الحكم خلال المباراة، قائلًا إن «جميع القرارات كانت لصالح مانشستر يونايتد»، قبل أن يربط ما حدث بالمباراة السابقة للفريق أمام مانشستر سيتي.

وأضاف مدرب فولهام: «كنت أعلم أنه بعد مباراة مانشستر سيتي لن يتركوا مانشستر يونايتد يخسر هنا»، في إشارة إلى الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة السابقة.

وشهدت مباراة فولهام ومانشستر يونايتد تقدم أصحاب الأرض بهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك ماتيوس كونيا التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89، بعد تسديدة اصطدمت بأحد لاعبي فولهام وغيرت اتجاهها.

وكان أربيلوا قد اعترض بشكل خاص على احتساب مخالفة لصالح هاري ماجواير قبل هدف التعادل، معتبرًا أن القرار كان من القرارات التي صبت في مصلحة مانشستر يونايتد.

وبعد المباراة، حاول أربيلوا تخفيف حدة تصريحاته، مشيرًا إلى أن لغته الإنجليزية ربما لم تساعده على التعبير بالشكل الصحيح، ومؤكدًا أنه يفضل عدم الحديث عن الحكام والتركيز على أداء فريقه.

ومنح الاتحاد الإنجليزي أربيلوا مهلة حتى اليوم، الخميس 1 أكتوبر، للرد رسميًا على الاتهام، على أن تتحدد الخطوات التالية في الإجراءات التأديبية بناءً على رده. 

ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن العقوبة المحتملة بحقه.

ألفارو أربيلوا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر يونايتد

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