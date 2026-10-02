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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نفسي ابني يروح المدرسة.. ولي أمر طالب: فوجئت بقبوله في أطفيح رغم التقديم بمدارس الهرم والعمرانية

بعض أولياء الأمور
بعض أولياء الأمور
أحمد زهران

تلقى «صدى البلد» العديد من شكاوى واستغاثات أولياء الأمور بشأن أزمة تنسيق وتسكين طلاب المدارس الرسمية للغات بمحافظة الجيزة، مؤكدين وجود نحو أكثر من 1600 طفل، تقل أعمارهم عن 7 أعوام، تم تسكينهم بالإدارة التعليمية بأطفيح، رغم تقدم ذويهم بملفات الالتحاق بمدارس تقع في نطاق محل سكنهم بمناطق الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية والعجوزة والوراق.

وألتقى صدى البلد أولياء الأمور للتعرف منهم على المشكلة تفصيليا، وفي البداية أكد ولي أمر الطالب عبدالله محمد مجدي ومحل سكنه يتبع لإدارة الهرم التعليمية، إنه تقدم لنجله للالتحاق بأربع مدارس في منطقتي الهرم والعمرانية خلال شهر يوليو 2025، إلا أنه فوجئ بقبوله في «التنسيق الثامن» بإدارة أطفيح التعليمية في مايو 2026.

وأضاف ولي الأمر أنه تقدم بطلب تحويل إلكتروني منذ شهر يوليو الماضي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بدعوى عدم وجود أماكن شاغرة في مدارس الهرم أو العمرانية.

وأشار إلى أنه عند الاستفسار من بعض المدارس المحيطة بمحل سكنه، أكد له مسؤولون عن وجود أماكن شاغرة، إلا أنه تم إبلاغه بوجود قرار يمنع التحويل، خاصة للطلاب المقبولين بإدارة أطفيح.

وأوضح ولي الأمر، أن تطبيق هذا الوضع يمثل عبئا كبيرا على الأسر، خاصة أن الطالب سيضطر إلى قضاء ساعات طويلة يوميا في الانتقال، مؤكدا أن الأمر قد يصل إلى نحو 4 ساعات صباحا و4 ساعات في نهاية اليوم.

وأشار إلى أنه عند عرض المشكلة على مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كان الرد بأن يستمر الطالب في وضعه الحالي، مع إعادة التقديم ضمن تنسيق العام الدراسي المقبل، معربًا عن تخوفه من تكرار المشكلة مرة أخرى للأسباب نفسها.

محافظة الجيزة تعليم الجيزة مدارس التجريبيات

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