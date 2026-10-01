مصطفى بكري: الإفراج عن 8 بحارة مصريين بعد 151 يوما من الاحتجاز قبالة السواحل الصومالية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت نجاح جهود الإفراج عن 8 بحارة مصريين، بعد 151 يومًا من احتجازهم على متن سفينة بالقرب من السواحل الصومالية.

وقال خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية الإفراج جاءت بعد جهود ومتابعات مكثفة من جانب أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية، التي تابعت القضية على أعلى مستوى، حتى تكللت هذه الجهود بالنجاح وإنهاء احتجاز البحارة وعودتهم إلى ذويهم.

ضمان الإفراج عن البحارة المصريين

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمتابعة القضية بشكل مباشر، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عن البحارة المصريين، وهو ما أسهم في استمرار التحركات والجهود الرسمية حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية.