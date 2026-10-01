مد فترة تقديم الإقرارات.. نائب رئيس «الضرائب العقارية» يوضح أبرز التسهيلات

أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تلقت حتى الآن أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي، أسفرت عن تسجيل ما يتجاوز 2 مليون وحدة عقارية.

وأوضح، «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه نظراً للإقبال الكبير وحرص وزارة المالية على استفادة المواطنين الكاملة من التسهيلات والحوافز الضريبية الواردة بالقانون رقم 3 لسنة 2026، أصدر وزير المالية قراراً بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 31 ديسمبر 2026.

وأضاف نائب رئيس المصلحة أنه بالتوازي مع هذا القرار، صدر قراران آخران؛ الأول يقضي بمد فترة التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على المديونيات الضريبية العقارية عن السنوات السابقة حتى 2 أبريل 2027، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 2 أكتوبر 2026م، مع إسقاط مقابل التأخير لكل من يبادر بسداد المديونية المستحقة.

وأشار الدكتور محمد السيد إلى أن القرار الثاني يتضمن مد فترة تلقي طلبات التصالح في المنازعات العقارية المعروضة أمام لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها حتى 2 أبريل 2027، بدلاً من 2 أكتوبر 2026، مؤكداً أنه بموجب طلب التصالح سيتم إسقاط 30% من المديونية المستحقة ومن الوعاء الضريبي، وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على مالكي الوحدات والمواطنين.