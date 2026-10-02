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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية البحرية.. صور

حفل تخرج
حفل تخرج
محمد عبد الفتاح

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حفل تخرج دفعة يناير ويوليو 2026 من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من حملة درجة البكالوريوس، وأيضاً تكربم الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة. 

وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وأسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، والدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى بالأكاديمية.

محافظ أسوان يهنئ الخريجين .. ويؤكد أن التخرج بداية لمسيرة جديدة

وفى كلمته، أعرب المهندس عمرو لاشين عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات هذا الحفل، وسط شباب مصر الواعد، صناع الحاضر وأمل المستقبل فى غدٍ أفضل، داخل هذا الصرح التنويرى المتمثل فى المركز الثقافى الإفريقى "متحف النيل الوثائقى سابقاً".

وقدم المحافظ خالص التهنئة لأبنائه الطلاب على هذا النجاح والتفوق الباهر، بعد حصاد سنوات من الجهد والسهر والكفاح، والتى أثمرت عن هذا اليوم المميز الذى تتوجون فيه مسيرتكم التعليمية بالنجاح والتخرج لعدد 416 خريج بكليات الهندسة والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الإتصالات، والإدارة والتكنولوجيا، والنقل الدولى واللوجستيات، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تكريم 20 من حملة درجات الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة. 

رؤية أسوان 2040 ترتكز على الشراكة مع المؤسسات الجامعية والأكاديمية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن رؤية مصر 2030، التى تم وضع ملامحها بفكر واعٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترتكز على تضافر الجهود والأفكار والرؤى بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الحرص عند وضع رؤية أسوان 2040 على أن تكون هناك شراكة استراتيجية مع المؤسسات الجامعية والأكاديمية والعلمية، وعلى رأسها جامعة أسوان والأكاديمية العربية، إيماناً بأهمية الإستفادة من القوى الناعمة لدى المجتمع، وفى مقدمتها الخبرات العلمية والإستشارية، لدعم خطط التنمية وتحويل أسوان إلى مركز إقليمى متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية، بما يتكامل مع المقومات الاقتصادية والسياحية والصناعية والزراعية، فضلاً عن التنوع فى مصادر الطاقة.

التعاون مع الأكاديمية لإعداد الدراسات الإستراتيجية فى النقل والخدمات اللوجستية

وأضاف محافظ أسوان أن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماعه الأخير مع قيادات الدولة والعمد والمشايخ على أهمية حسن استغلال موارد الدولة، وترسيخ الثقة فى مؤسساتها، إلى جانب تطوير الدولة لأدواتها المختلفة، مع الاهتمام بمستوى جودة التعليم لإخراج أجيال قادرة على التعامل مع معطيات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

تهنئة وشكر لأولياء الأمور والأكاديمية العربية

وفى نهاية كلمته، تقدم محافظ أسوان بخالص الشكر والتقدير على هذا التنظيم الرائع، الذى عاشت معه المحافظة أجواء الفرحة والاحتفال بتخريج أبنائها الطلاب والطالبات، موجهاً خالص التهنئة مرة أخرى لأبنائه وبناته الخريجين، ولأولياء أمورهم وأسرهم الذين كانوا شركاء أساسيين فى رحلة النجاح.

إهداء درع الأكاديمية لمحافظ أسوان 

تم إهداء درع الأكاديمية لمحافظ أسوان من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية تقديراً وعرفاناً لتشريفه للحفل، ودعمه المتواصل لمنظومة التعليم الجامعى والأكاديمى. 

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