طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ في ثوان

صينية بطاطس بالفراخ من الأكلات و الأطباق الرئيسية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فهي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن المأكولات الأخرى، فتحرص العديد من ربات المنزل على تقديمها لأفراد الأسرة.

طرق عمل صينية بطاطس بالفراخ

المقادير

● 1 كيلو بطاطس شرائح وسط

● 4 أوراك دجاج

● 1 لتر عصير طماطم

● 1 ملعقة كبيرة صلصة

● 2 فلفل رومي شرائح

● طماطم شرائح

● 2 بصل شرائح رفيعة

● 3 فص ثوم مفروم

● 2 مكعب زبدة مذابة

● زيت

● 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

● بابريكا

● بصل باودر

● ثوم باودر

● 1 ملعقة صغيرة بهارات بطاطس

● كمون

● قرفة

● ملح

● مكعب مرقة مذاب في نصف كوب ماء ساخن

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج

يخلط الثوم مع البصل و الفلفل الشرائح و جميع البهارات و الطماطم و الصلصة

تضاف البطاطس ثم الزيت و الدجاج، ثم ترص في بايركس

يضاف عصير الطماطم و المرقة و الزبدة و تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج

و تقدم

المقادير

● بطاطس حلقات

● بصل

● ثوم

● بهارات

● بابريكا

● مكعب مرق

● دبابيس دجاج

● سمنة

● زيت

● طماطم مفرومة

● صلصة طماطم

● رشة سكر

طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ

تشوح دبابيس الدجاج جيدا في الزيت والسمنة

ويضاف لها البصل والثوم والبهارات والبابريكا والملح والفلفل

ثم تضاف البطاطس ومكعب المرقة والطماطم والصلصة والسكر

ويضاف ماء مغلي وتترك حتى الغليان

ثم توضع في بايركس

وتطهى في الفرن حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة

المقادير

● 1 كيلو شيش طاووق

● بطاطس حلقات

● جزر حلقات

● بابريكا

● طماطم حلقات

● بصل أبيض وأحمر

● فصوص ثوم

● صلصة طماطم

● كاري

● كركم

● بصل أخضر

للتقديم:

● أرز أبيض

● سلطة خضراء

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج

يتبل الدجاج بالملح والتوابل والثوم والصلصلة والخل وزيت الزيتون.

تضاف البطاطس والجزر والبصل والطماطم والثوم.

في بايركس يضاف الخليط ويُطهى بالفرن ويقدم.