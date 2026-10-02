استغاثت بالركاب.. ضبط شخص تحرش بموظفة داخل ميكروباص بميدان الحصري

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص، لاتهامه بالتحرش بموظفة أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بمحيط ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما تمكن الركاب من السيطرة عليه وتسليمه لرجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا يفيد بوقوع واقعة تحرش داخل سيارة أجرة «ميكروباص» بميدان الحصري، وتمكن الركاب من ضبط أحد الأشخاص عقب استغاثة إحدى السيدات بهم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الموظفة كانت تستقل الميكروباص، وفوجئت بقيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فاستغاثت بالركاب وقائد السيارة، الذين تدخلوا على الفور وتمكنوا من السيطرة عليه ومنع هروبه.

وعقب وصول رجال المباحث، تم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.