قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنة ورصاصة ولعنة الميراث.. شقيقان يتبادلان الاعتداء بالأسلحة في كرداسة
دوي غامض كل 24 ساعة.. الكشف عن مصدر الانفجارات في مضيق هرمز
20 مليون جنيه.. مستريح دواجن يستولى على أموال المواطنين بالجيزة
طالب صيدلة يودع أسرته قبل مصرعه في حادث سير بالمنوفية
مبادرة خفض أسعار 30 سلعة.. القائمة الكاملة والتفاصيل قبل الشراء
عضو بالأزهر: الإسلام حرم السخرية والتنمر.. والأمن والاستقرار من أعظم نعم الله
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا
مفاجأة تحت المياه.. العثور على سفينة غارقة منذ 400 عام تكشف أسرارا مثيرة
كثرة النزيف أبرز علامة.. أعراض سرطان عنق الرحم وطرق الاكتشاف المبكر
محمد صلاح يغادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا للانضمام لتدريبات طرابزون سبور
هنا معتز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026
حالة شديدة الندرة .. معهد الكبد بالمنوفية يستخرج تكوين جنيني من معدة رضيعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغاثت بالركاب.. ضبط شخص تحرش بموظفة داخل ميكروباص بميدان الحصري

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص، لاتهامه بالتحرش بموظفة أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بمحيط ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما تمكن الركاب من السيطرة عليه وتسليمه لرجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا يفيد بوقوع واقعة تحرش داخل سيارة أجرة «ميكروباص» بميدان الحصري، وتمكن الركاب من ضبط أحد الأشخاص عقب استغاثة إحدى السيدات بهم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الموظفة كانت تستقل الميكروباص، وفوجئت بقيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فاستغاثت بالركاب وقائد السيارة، الذين تدخلوا على الفور وتمكنوا من السيطرة عليه ومنع هروبه.

وعقب وصول رجال المباحث، تم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرش تحرش داخل سيارة أجرة التحرش أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

ترشيحاتنا

ارشيفية

سقوط ديلر الطالبية بـ 15 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه

ارشيفية

غفلوني.. سرقة حافظة نقود مواطن أمام منزله بالطالبية والمباحث تلاحق المتهمين

المتهمين

اقتحم المنزل ونفذ جريمته.. القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول بدمياط

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد