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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: رقمنة الإجراءات وتبسيطها خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن العمل على تطوير بيئة الأعمال ، تعكس توجهًا مهمًا نحو تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، وتقليل الوقت والجهد اللازمين أمام المستثمرين لإنهاء الإجراءات.

وأشارت" أبو زيد"، في تصريحات خاصة إلى أن التوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات الاستثمارية يسهم في تقليل التعاملات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس على سرعة تأسيس الشركات وإنجاز التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات.

تشجيع المستثمرين


وأوضحت عضو النواب ، أن تبسيط الإجراءات وسرعة تنفيذها يساعدان على تشجيع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

جاء ذلك بعد أن استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة  حصة العبدالله، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري العربي، ودعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، واستعراض جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد، على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع سيدات الأعمال الراغبات في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم لقاءات دورية لعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرات.

واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، خاصة من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات وربط الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تطوير منصة لربط الجهات الحكومية المعنية بإجراءات زيادة رؤوس الأموال وتطوير الخدمات والتراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

بثينة أبو زيد وزير الاستثمار الاستثمار النواب الحكومة ريادة الأعمال

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