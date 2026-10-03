تصادم مروع بكورنيش الإسكندرية أمام سان ستيفانو

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، أمام منطقة سان ستيفانو، حادث تصادم مروع، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، ما أدى إلى انحرافها واختراقها حاجز الجزيرة الوسطى، قبل أن تصطدم بسيارة أخرى وتسحب دراجة نارية لمسافة عدة أمتار، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، بينها حالات وصفت بالحرجة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب المعاينة الأولية، فقد اصطدمت سيارة ملاكي من طراز «جيتور» بحاجز الجزيرة الوسطى أثناء سيرها بطريق الكورنيش، ما تسبب في كسر عدد من اللوحات الإعلانية، قبل أن تعبر إلى الاتجاه المقابل وتصطدم بسيارة من طراز «بي إم دبليو»، كما اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها شابان.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثاره ورفع المركبات من الطريق، مع نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق ذاته، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحادث، بينما أفاد شهود عيان، في تصريحات متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بأن قائد سيارة «الجيتور» كان يقود بسرعة وبصورة متهورة، وأنه كان يتسابق مع سيارة أخرى بالطريق خلال ساعات الليل، قبل أن يختل توازن السيارة وعجلة القيادة بيده، لتنحرف السيارة وتصطدم بالجزيرة الوسطى والسيارة الأخرى والدراجة النارية.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.