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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى العلمين للأعمال يعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري للاستفادة من الفرص المتزايدة التي تطرحها الأسواق الأفريقية في مختلف مجالات التنمية والاستثمار.

منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»

وقال لاوندي إن مصر تمتلك رصيدًا متراكمًا من الخبرات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والعمران والطاقة والنقل والخدمات، وهو ما يتيح للقطاع الخاص المصري فرصة حقيقية للانتقال من مجرد تصدير السلع إلى تصدير الخبرة والحلول المتكاملة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل الدول الأفريقية.

وأوضح أن أهمية المنتدى لا تقتصر على عقد اللقاءات الاقتصادية، وإنما تمتد إلى بناء شبكة مستدامة من الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية، بما يسمح بالتعرف بشكل مباشر على احتياجات الأسواق، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للدول الأفريقية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعزيز وجود الشركات المصرية في أفريقيا يحتاج إلى رؤية متكاملة لا تتوقف عند الترويج للفرص، وإنما تشمل تسهيل التمويل، وتوفير ضمانات للمشروعات، ودعم الشركات في دراسة الأسواق والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالعمل في بيئات استثمارية جديدة، بما يرفع قدرتها على المنافسة أمام الشركات الدولية.

وأشار لاوندي إلى أن التوسع المصري في الأسواق الأفريقية يمكن أن يحقق مكاسب متبادلة، من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات، وفي الوقت نفسه دعم جهود التنمية داخل الدول الأفريقية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في ترجمة العلاقات السياسية المتميزة بين مصر ودول القارة إلى مشروعات اقتصادية ملموسة.

وضع القطاع الخاص في قلب التحرك المصري نحو أفريقيا

وشدد على أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل فرصة مهمة لوضع القطاع الخاص في قلب التحرك المصري نحو أفريقيا، وربط الشركات المصرية بمشروعات وفرص حقيقية، بما يسهم في زيادة صادرات الخدمات والمنتجات المصرية، ويدعم بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تعزز موقع مصر كشريك تنموي واستثماري فاعل في القارة.

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