نائب: منتدى العلمين أفريقيا يعكس قوة الدبلوماسية المصرية ودعمها للتكامل القاري

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يعكس اتساع نطاق الدور المصري في دعم التعاون الأفريقي، ويؤكد أهمية توظيف العلاقات السياسية والدبلوماسية في فتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.

وأوضح رأفت، أن المنتدى يجمع بين القادة والمسؤولين الأفارقة وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية، بما يوفر مساحة للحوار حول فرص الاستثمار والتجارة، ويعزز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية في مصر ودول القارة.

وأكد عبد اللطيف، أن مصر تتعامل مع ملف التعاون الأفريقي باعتباره مسارًا متكاملًا يجمع بين السياسة والاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكات الاقتصادية يحتاج إلى دعم سياسي مستمر، إلى جانب تشريعات وبيئة استثمارية تساعد على زيادة حركة رؤوس الأموال والمشروعات المشتركة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد» برئاسة مشتركة مع رئيس جمهورية أنجولا، وبمشاركة الدول المؤسسة للوكالة، يعكس أهمية العمل المؤسسي الأفريقي في دعم مشروعات التنمية والتكامل القاري.

وأشار إلى أن استضافة مصر للاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة قادة أفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، تمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين الدول والتجمعات الاقتصادية، ومناقشة الملفات ذات الأولوية على مستوى القارة.

وشدد عبد اللطيف، على أهمية استمرار هذا النوع من الفعاليات، مع البناء على نتائجها من خلال آليات تنفيذ واضحة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد المسارات الرئيسية لدعم التنمية والتكامل بين دول القارة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.