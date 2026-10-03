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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد سعدة: منتدى العلمين منصة للشراكة التجارية والاستثمارية بـ أفريقيا

العلمين
العلمين
ولاء عبد الكريم

 

أكد محمد سعده، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة داخل القارة.

وأوضح سعده أن أهمية المنتدى لا تقتصر على عقد اللقاءات والاجتماعات بين ممثلي الحكومات ومجتمعات الأعمال، وإنما تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية وربط المستثمرين والمصدرين بالفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

سكرتير عام الغرف التجارية: تحويل الفرص الأفريقية إلى مشروعات فعلية أولوية

وأشار سعده إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية واعدة وسوقًا استهلاكية كبيرة، إلى جانب احتياجات متنامية في قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع وتعزيز حضور منتجاتها في الأسواق الأفريقية.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى تنفيذ مشروعات وشراكات ملموسة، مع التركيز على إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدول الأفريقية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل الاقتصادي الإقليمي.

الغرف التجارية تدعم ربط الشركات المصرية بالأسواق الأفريقية

وأضاف أن الغرف التجارية المصرية تؤدي دورًا محوريًا في دعم التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الأفريقي، من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية وتبادل المعلومات التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية، فضلًا عن مساعدة الشركات على التعرف على طبيعة الأسواق واحتياجاتها وآليات النفاذ إليها.

وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية، بما يساعد على بناء علاقات تجارية مستدامة وتحويل الفرص المتاحة إلى اتفاقات ومشروعات تخدم مصالح القطاع الخاص في الجانبين.

النقل واللوجستيات وتيسير التجارة مفاتيح زيادة التبادل التجاري

ولفت سعده إلى أن تعزيز التجارة البينية الأفريقية يتطلب العمل على معالجة تحديات النقل واللوجستيات وتكاليف الشحن، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية والتمويلية وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الأسواق المستهدفة.

وأكد أن تطوير منظومة الربط التجاري واللوجستي يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة وصول المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، بما يعزز فرص الشركات المصرية في التوسع بالقارة.

منتدى العلمين يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار

واختتم سعده بالتأكيد على أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وبوابة للتواصل مع الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن استمرار هذه الفعاليات، مع العمل على تحويل مخرجاتها إلى خطوات تنفيذية ومشروعات فعلية، من شأنه دعم الشركات المصرية وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة.

الفرق التجارية الغرف أفريقيا

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