24.4 مليار جنيه.. حجم الاستثمارات العامة الحالية في محافظة الوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ67 وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وصول إجمالي حجم الاستثمارات العامة الحالية في مختلف القطاعات بالمحافظة إلى نحو 24.4 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم البنية الأساسية.

خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

وأوضحت المحافظ، خلال استعراضها لأبرز مؤشرات التنمية والاستثمار بالمحافظة، أن الاستثمارات تشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع التعليم بإجمالي 420.5 مليون جنيه، وقطاع الصحة بنحو 2.2 مليار جنيه، وقطاع الطب البيطري بنحو 52.45 مليون جنيه، وقطاع التضامن الاجتماعي بنحو 309 ملايين جنيه، وقطاع الأوقاف بنحو 84.5 مليون جنيه.

وتضمنت الاستثمارات 600 مليون جنيه في أحد القطاعات الخدمية، و315 مليون جنيه في قطاع الكهرباء، و2.28 مليار جنيه في قطاع الثقافة والشباب والرياضة، و21.86 مليون جنيه في قطاع التموين، إلى جانب الاستثمارات الموجهة لباقي القطاعات، بما يعكس حجم المشروعات الجاري تنفيذها لدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأكدت حنان مجدي أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية الأساسية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مراكز المحافظة.