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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يستقبل وكيل التضامن الجديدة ويوجه بتعزيز مظله الحماية الاجتماعية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام الدكتورة إنجي حسن عبد الرحيم محمد مديرة مديرية التضامن الاجتماعي الجديدة لتهنئتها بمهام منصبها الجديد ، متمنياً لها التوفيق وحسن الآداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لأبناء المحافظة.

أكد  المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيداً بجهود مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمبادرات الاجتماعية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شدد محافظ الشرقية علي أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية، بما يسهم في تعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مظلة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

أوضحت مديرة مديرية التضامن الإجتماعي الجديدة  أن هناك  خطة عمل لمواصلة دعم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية التضامن الاجتماعي والنهوض بمنظومة العمل

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