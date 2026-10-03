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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لتعزيز قدرات قوة المهام الطبية في دول البلقان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

 وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو، في إطار مرفق السلام الأوروبي، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية والجاهزية لقوة المهام الطبية في دول البلقان، التي تجمع القدرات الطبية العسكرية لعدد من الشركاء الإقليميين لتقديم الدعم الطبي للعمليات الدولية.


وأوضح المجلس - في بيان اليوم / السبت/ - أن المساعدات الأوروبية ستسهم كذلك في تعزيز قدرة قوة المهام الطبية في البلقان على حماية السكان المدنيين والتعامل مع تداعيات الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن عوامل بشرية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.


وتشارك القوة بالفعل في تدريبات عسكرية تهدف إلى رفع كفاءة أفرادها وتعزيز جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على العمل المشترك والتنسيق بين القوات المشاركة، بما يجعلها نموذجًا ملموسًا للتعاون الإقليمي في مجال الدفاع.


وتشمل المساعدات معدات للمستشفيات الميدانية، ومركبات طبية عسكرية، وأنظمة للاتصالات والمعلومات، إلى جانب الإمدادات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك التدريب الفني، حسب الحاجة.


وأكد المجلس أن القرار يعكس استمرار التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدعم شركائهم في منطقة غرب البلقان في مجالي الأمن والدفاع، ويجسد الإرادة المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار والقدرة على الصمود في المنطقة.


وبهذه المساعدة الجديدة، يرتفع إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لقوة المهام الطبية في البلقان، عبر مرفق السلام الأوروبي، إلى 16 مليون يورو، وفقًا للبيان .

الاتحاد الأوروبي السلام الأوروبي القدرات التشغيلية

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