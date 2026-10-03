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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رياض الخولي: عبلة كامل كوكتيل عجيب ومجرمة تمثيل

رياض الخولي
رياض الخولي
محمود زيدان

أعرب الفنان  رياض الخولي عن اعتزازه الكبير بالتجربة الفنية والإنسانية التي جمعته بالفنانة القديرة عبلة كامل عبر محطات مسيرته الفنية، مؤكداً أن أول بطولة مطلقة له في حياته كانت أمامها خلال «اللص والكلاب»، التي قدم فيها شخصية الفنان الراحل شكري سرحان وسط كوكبة من الفنانين.

وأوضح «الخولي»،  تجارب متعددة بين مسرح الدولة والدراما التلفزيونية، مشيراً إلى أن العمل معها يمنح الشعور بالراحة النفسية والاحترافية، قائلاً: «أنا متيم بها، والشغل معاها مريح.. كنت بحس إنها أمي وأختي، كوكتيل كده معجون عجينة عجيبة غريبة، لا تملك سوى أنك تحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني».

وأشاد الفنان القدير بإمكانياتها التمثيلية العالية ووصف أدائها الاستثنائي بـ «مجرمة تمثيل»، مؤكداً أن التعاون المتكرر بينهما يُعد من المحطات المتميزة والعزيزة في مسيرته الفنية.

رياض الخولي أخبار توك شو الفن الفنان رياض الخولي

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