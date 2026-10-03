رياض الخولي: عبلة كامل كوكتيل عجيب ومجرمة تمثيل

أعرب الفنان رياض الخولي عن اعتزازه الكبير بالتجربة الفنية والإنسانية التي جمعته بالفنانة القديرة عبلة كامل عبر محطات مسيرته الفنية، مؤكداً أن أول بطولة مطلقة له في حياته كانت أمامها خلال «اللص والكلاب»، التي قدم فيها شخصية الفنان الراحل شكري سرحان وسط كوكبة من الفنانين.

وأوضح «الخولي»، تجارب متعددة بين مسرح الدولة والدراما التلفزيونية، مشيراً إلى أن العمل معها يمنح الشعور بالراحة النفسية والاحترافية، قائلاً: «أنا متيم بها، والشغل معاها مريح.. كنت بحس إنها أمي وأختي، كوكتيل كده معجون عجينة عجيبة غريبة، لا تملك سوى أنك تحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني».

وأشاد الفنان القدير بإمكانياتها التمثيلية العالية ووصف أدائها الاستثنائي بـ «مجرمة تمثيل»، مؤكداً أن التعاون المتكرر بينهما يُعد من المحطات المتميزة والعزيزة في مسيرته الفنية.