يرتدى ملابس نسائية.. ضبط شاب يحرض على الفجور مستغلا شبكة الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بنشر فيديوهات تحرض على الفجور.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة والتحريض على الفجور بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وبحوزته 3 هواتف محمولة “بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.