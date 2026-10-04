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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أحد أعظم اللاعبين».. بيانيتش يطالب بوداع يليق بكريستيانو رونالدو

كريستيانو
كريستيانو
يارا أمين

تحدث البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق، عن الأزمة الأخيرة التي يمر بها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن قائد البرتغال يستحق وداعًا يليق بما قدمه طوال مسيرته الدولية.

وقال بيانيتش: «كريستيانو يستحق وداعًا يليق بمكانته وتاريخه مع منتخب البرتغال، وكل من يحب كرة القدم يشعر بالحزن من أجله، لأنه يستحق أفضل من ذلك بكثير».

وأضاف: «نريد أن يحصل على الوداع الذي يليق بلاعب بحجمه ومكانته، فهو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم».

وأشاد لاعب الوسط السابق بالقوة الذهنية التي يتمتع بها رونالدو، قائلًا: «القوة الذهنية التي يتمتع بها كريستيانو لم أرَ مثلها لدى أي شخص آخر طوال مسيرتي، وأعتقد أنه سيتجاوز هذه القضية ويتخطاها بكل سهولة».

أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

جاءت الأزمة في أعقاب تصريحات أدلى بها خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، لوسائل الإعلام، أكد خلالها غياب رونالدو عن مواجهة الدنمارك، قبل أن يغادر قائد المنتخب معسكر البرتغال، في تطورات أثارت حالة من الجدل.

تحرك جديد من الاتحاد البرتغالي لحل الأزمة

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التحرك من أجل تسوية الخلاف، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولوه اجتماعًا مع كريستيانو رونالدو خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لإنهاء الأزمة وإعادة الهدوء إلى صفوف المنتخب.

ويسعى الاتحاد البرتغالي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين جميع الأطراف، بما في ذلك رونالدو والمدير الفني خورخي جيسوس، خاصة في ظل المكانة التاريخية التي يحظى بها اللاعب داخل المنتخب، وما قدمه طوال السنوات الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد البرتغالي لا يرغب في أن تنتهي مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية بهذه الصورة، ويسعى إلى ضمان خروج قائد المنتخب من صفوفه بطريقة تليق بتاريخه وإنجازاته وما قدمه لكرة القدم البرتغالية.

ميراليم بيانيتش برشلونة يوفنتوس كريستيانو رونالدو بيانيتش أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

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