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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 من كل 4 حالات وفاة مفاجئة للرضع مرتبطة بنوم غير آمن.. هل طفلك في خطر؟

وفاة مفاجئة للرضع مرتبطة بنوم غير آمن
وفاة مفاجئة للرضع مرتبطة بنوم غير آمن

تُشير إحصاءات حديثة تعود لعام 2024 إلى أن حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة للرضع (SUID) تحصد أرواح 3400 رضيع في الولايات المتحدة. ورغم أن توفير بيئة نوم آمنة للرضع يمثل مصدر قلق دائم لكل من الآباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تُعد سبباً رئيسياً للوفاة في المراحل العمرية المبكرة للرضع.

ويؤكد تقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) - وفقاً لما أوردته شبكة "سي إن إن" (CNN) للصحة - أن ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات الوفاة هذه، التي وقعت في الفترة ما بين عامي 2020 و2024، كانت ناجمة عن ممارسات "نوم غير آمنة".

ما هي حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة للرضع (SUID)؟


تشمل هذه الفئة جميع حالات وفاة الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، والتي تحدث بشكل مفاجئ ودون سبب واضح ومباشر. ويمكن تقسيم هذه الظاهرة إلى ثلاث فئات رئيسية: "متلازمة موت الرضيع المفاجئ" (SIDS) التي تمثل نحو 1351 حالة وفاة من إجمالي الإحصاءات السنوية؛ و"الوفيات لأسباب غير معروفة" التي تبلغ حوالي 1099 حالة؛ و"الاختناق والشنق العرضي في السرير" (ASSB) التي تسجل حوالي 947 حالة وفاة.

ما الذي توصلت إليه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)؟


أظهر تحليل أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لحالات حديثة، أن 73% من هذه الوفيات كانت مرتبطة ببيئات نوم غير آمنة؛ وهي حقيقة تستوجب بلا شك تنبيه الآباء الجدد ومقدمي الرعاية للرضع. ووفقاً لتقرير شبكة "سي إن إن" (CNN)، فقد تبين أن 78% من هذه الوفيات نجمت عن استخدام أغطية أو مفروشات ناعمة، وأن 75% منها حدثت على أسطح نوم غير مخصصة للرضع (أي غير أسرّة الأطفال المعتمدة أو المهد المخصص لهم)، كما ارتبطت 59% من الحالات بمشاركة سطح النوم مع شخص آخر أو حيوان، في حين نتجت 46% منها عن العثور على الرضع نائمين على بطونهم أو جوانبهم بدلاً من النوم على ظهورهم.

كيف يمكنك الحفاظ على سلامة طفلك أثناء النوم؟


يمكن تجنب حالات الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة للرضع -الناجمة عن ظروف وبيئات النوم غير الآمنة- بشكل شبه كامل. ووفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، هناك عدة تدابير عملية يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية اتخاذها لضمان نوم الطفل بأمان وسلامة. أولاً وقبل كل شيء، يجب وضع الرضع مستلقين على ظهورهم -حتى عند أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار- كما يُنصح بشدة بتفقدهم بانتظام للتأكد من أنهم لم ينقلبوا على الجانب أو البطن. أما بالنسبة للمرتبة، فيجب أن تكون صلبة ومستوية، بينما يتعين أن يستوفي السرير (أو المهد) الذي توضع فيه معايير السلامة. غالباً ما تمتلئ أسرّة الرضع بالوسائد والألعاب ووسائد الحماية الجانبية والأغطية؛ لذا احرصي بدلاً من ذلك على أن تكون مساحة نوم الطفل خالية نسبياً من هذه الأشياء. وأخيراً، يُنصح بأن ينام الرضيع في الغرفة نفسها مع الوالدين، ولكن على سطح منفصل، وذلك لمدة لا تقل عن الأشهر الستة الأولى من عمره.

للرضع بيئة نوم آمنة وفاة الرضع متلازمة موت الرضيع المفاجئ

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