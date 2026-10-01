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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرتغال تقلب الطاولة على النرويج وتحسم التأهل لربع النهائي.. وهالاند يغادر مصابا

البرتغال والنرويج
البرتغال والنرويج
حسن العمدة

حقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على حساب نظيره النرويجي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 4 أكتوبر 2026، على ملعب «التنين» (Estádio do Dragão) بمدينة بورتو، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبدأت الإثارة مبكرًا بعدما نجح منتخب النرويج في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 36، عن طريق المدافع كريستوفر أيير، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المنتخب البرتغالي.

ولم يتأخر رد أصحاب الأرض، حيث تمكن جواو كانسيلو من إعادة البرتغال إلى المباراة سريعًا، بعدما أطلق قذيفة صاروخية في الدقيقة 38، ليعلن عن هدف التعادل وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخبان محاولاتهما لخطف هدف التقدم، قبل أن ينجح المهاجم غونسالو راموس في تسجيل الهدف الثاني للبرتغال عند الدقيقة 79، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أحداثًا مثيرة، أبرزها تعرض البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو للطرد في الدقيقة 86 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

كما تلقى المنتخب النرويجي ضربة قوية بخروج نجمه إيرلينغ هالاند مصابًا في الدقيقة 67، ما أثر على القوة الهجومية للفريق خلال الجزء الأخير من اللقاء.

وبهذا الانتصار، حسم منتخب البرتغال رسميًا أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما واصل نتائجه المثالية وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

منتخب البرتغال النرويجي دوري الأمم الأوروبية

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