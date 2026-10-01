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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير في مرمى الانتقادات.. والده: الثقة الزيادة بتوصل للنتائج دي

شوىير
شوىير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، خلال مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات عبر قناة «النهار»، إن المباراة شهدت حضورًا جماهيريًا محدودًا، قبل أن تنتهي بفوز منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف سجله بوسو ديسيجان في الدقيقة 51، مستغلًا خطأ من مصطفى شوبير.

وأضاف شوبير: «دايمًا وأبدًا كان الكابتن جوهري بيعلمنا إن الحارس زي الطيار: مالكش دعوة.. ترقّص ترقيصة، تاخد كورة من فوق المهاجم.. أنت راجل طيار، تحط تشتت الكورة، أو ما تطلعش لما تكون مش ضامن الكورة 100%».

وأضاف: «لكن الثقة الزيادة، إنه عايز يرقص المنافس، إنه يستلم الكورة، ده مش شغل حارس المرمى، ده شغل المدافعين واللاعبين فقط لا غير».

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: «ولعله يكون درس؛ لأن أحيانًا الثقة الزائدة بتوصل للنتائج دي، والحمد لله إنها بتيجي في مباراة ودية، يعني مش فارقة قوي، لكن ده يدينا درس للمباريات القادمة».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية المقبلة.

شوبير مصطفى شوبير منتخب مصر جنوب إفريقيا استاد القاهرة الدولي

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