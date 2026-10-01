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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هويلوند يحسمها من علامة الجزاء.. الدنمارك تصعق ويلز وتطارد البرتغال في دوري الأمم

منتخب الدنمارك
منتخب الدنمارك
حسن العمدة

حقق منتخب الدنمارك فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب ويلز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 4 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب «كارديف سيتي» في ويلز، وشهدت ندية كبيرة بين المنتخبين، قبل أن يحسم المنتخب الدنماركي المواجهة بهدف في الدقائق الأخيرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم راسموس هويلوند في الدقيقة 75، بعدما نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف، عقب احتساب مخالفة لصالح الدنمارك نتيجة خطأ من حارس مرمى ويلز داني وارد داخل منطقة الجزاء.

وحاول المنتخب الويلزي العودة إلى المباراة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن الدفاع الدنماركي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج الضيوف بثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف منتخب البرتغال المتصدر برصيد 12 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب ويلز عند 3 نقاط في المركز الثالث، متفوقًا على النرويج بفارق الأهداف.

منتخب الدنمارك منتخب ويلز دوري الأمم الأوروبية

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