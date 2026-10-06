عايز ترخص محلك؟.. القانون يحدد طريق الإخطار و90 يومًا للمعاينة وتوفيق الأوضاع

أتاح قانون المحال العامة آلية مبسطة لترخيص بعض الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، من خلال إخطار المركز المختص، وفقًا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.

الإخطار في نفس يوم التقديم

ويلتزم صاحب النشاط بتقديم الإخطار على النموذج المخصص، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، على أن يحصل في اليوم نفسه على ما يفيد تسلم الإخطار، سواء بصورة من النموذج مختومة أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية.

90 يومًا للمعاينة

وبعد تقديم الإخطار، يتولى المركز المختص معاينة المحل خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. وفي حال استيفاء جميع الاشتراطات، يُعتبر المحل مرخصًا بعد سداد الرسوم المقررة.

مخالفات؟ مهلة جديدة لتوفيق الأوضاع

إذا كشفت المعاينة عن وجود مخالفات أو عدم استيفاء الاشتراطات، يمنح صاحب المحل مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

عدم توفيق الأوضاع يعني الغلق

وفي حال عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة، يحق للمركز المختص إصدار قرار بغلق المحل إداريًا، ويترتب على ذلك عدم وجود أثر قانوني للإخطار.