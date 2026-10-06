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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحكام مشددة بحق تاجري مخدرات في أبو زنيمة.. 8 سنوات سجنًا و100 ألف جنيه غرامات

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، حكمين بالسجن المشدد بحق متهمين في قضيتين منفصلتين للاتجار بالمواد المخدرة بمدينة أبو زنيمة، بإجمالي 8 سنوات سجنًا وغرامات مالية بلغت 100 ألف جنيه.

وقضت المحكمة، في القضية الأولى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم “أحمد. أ”، 49 عامًا، عامل بإحدى الشركات بمدينة أبو زنيمة، مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 7 يوليو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبو زنيمة، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، مستغلًا المناطق المحيطة بشركة المنجنيز في نشاطه الإجرامي.

وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو في محل إقامته.

ونفاذًا للإذن، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة، وبعد ورود معلومات بشأن تحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بمنطقة شركة المنجنيز، جرى إعداد كمين أسفر عن ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه.

وعُثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله 10 قطع كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 180 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بحيازته الهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي باعتباره من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وبالكشف عن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، تبين سبق اتهامه في عدة قضايا بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء، فضلًا عن كونه مطلوبًا على ذمة القضية رقم 137 لسنة 2026 جنح أبو زنيمة، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة سنة وكفالة ألف جنيه، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 165 لسنة 2026 جنح أبو زنيمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها.

وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية، المقيدة برقم 902 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وفي القضية الثانية، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم “عبد الرحمن. ح”، 30 عامًا، عاطل، مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبو زنيمة.

وتعود أحداث القضية إلى 21 يونيو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، مستخدمًا سيارة في تحركاته.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة.

وأعدت الأجهزة الأمنية كمينًا للمتهم بأحد الطرق القريبة من الطريق القديم، أثناء انتظاره أحد عملائه، وتمكنت من ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على كيس يحتوي على 50 قطعة من مخدر الحشيش، مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي باعتباره من متحصلات بيع المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاته.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 158 لسنة 2026 جنح أبو زنيمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها، مع التحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وأُحيلت القضية، المقيدة برقم 880 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم المتهم 50 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على السيارة لحين انتهاء الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم.

جنوب سيناء محكمة حبس مخدرات حكم

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