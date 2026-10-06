حسين عبد اللطيف يعلن قائمة معسكر منتخب 2009 استعدادًا لكأس الخليج

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر، مواليد 2009، قائمة المنتخب لخوض معسكره التدريبي، الذي ينطلق الأربعاء، بمشاركة 25 لاعبًا، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج، المقررة إقامتها في قطر يوم 17 أكتوبر الحالي.

ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب إلى قطر يوم 14 أكتوبر، بقائمة نهائية تضم 23 لاعبًا.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى :

مالك عمرو

محمد عبيد

عبدالعزيز محمود.

خط الدفاع:

محمد السيد (الديزل)

آدم يوسف

ياسين تامر

محمد مكاوي

عادل علاء

عزت عبدالمعز

محمد جمال.

خط الوسط:

أحمد بشير

عمر عبدالرحيم

أحمد التهامي

سيف كريم

يوسف عبدالله

فتحي سليمان

سيف أمير

آدم القزاز

دانيال تامر

زياد سعودي

أحمد صفوت

أدهم حسيب.

خط الهجوم:

خالد مختار

أمير أبوالعز

خالد محمود.