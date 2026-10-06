السكرتير العام ببني سويف يبحث عددا من الطلبات الخاصة بالمناطق الصناعية

عقد كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المختصة بفحص الطلبات الخاصة بالمناطق الصناعية، وذلك لمراجعتها ودراستها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

جاء ذلك بحضور المستشار مصطفى محمد، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد أبو الفتوح، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، وعماد ربيع، مدير الشؤون المالية، وسلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار، والأستاذة دعاء هلال، مدير منطقة بياض العرب الصناعية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددًا من الطلبات المقدمة، حيث جرت مناقشتها ودراسة الموقف القانوني والإجرائي لكل منها، واتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد والضوابط المنظمة.