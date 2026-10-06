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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. افتتاح فصلاً للصم وضعاف السمع بمدرسة للتربية الفكرية بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه تم تلبية مطلب أهالى مدينة إدفو ، والذى تم طرحه خلال لقائه بهم أثناء جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة ، وذلك من خلال فتح فصل للصم وضعاف السمع بمدرسة علاء عبد الرحيم عليوى للتربية الفكرية بإدفو ، مع الفصل بين طلاب الصم وضعاف السمع وطلاب التربية الفكرية ، بما يضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة لكل فئة ، وتحقيق أفضل سبل الرعاية والدعم للطلاب ، فى إستجابة وتفاعل مباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية .

المحافظ : الإستجابة لمطالب المواطنين وتحسين الخدمات التعليمية أولوية
وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص المحافظة على الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين ، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأبنائنا من ذوى الإعاقة ، وخاصة فى المجال التعليمى ، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لإحتياجاتهم وقدراتهم .

جهود متنوعة

وأكد محافظ أسوان على أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للفصل الجديد ، بما يسهم فى تقديم خدمة تعليمية وتربوية متخصصة للطلاب من الصم وضعاف السمع ، مع ضمان الفصل التنظيمى والتعليمى بينهم وبين طلاب التربية الفكرية ، بما يحقق أكبر قدر من الإستفادة من العملية التعليمية ، ويراعى الخصائص والإحتياجات المختلفة لكل فئة .

إستجابة سريعة لمطالب أهالى إدفو
وأشار المحافظ إلى أن سرعة التعامل مع المطالب الجماهيرية تأتى إنطلاقاً من أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على إحتياجاتهم على أرض الواقع ، موجهاً الجهات المعنية بمتابعة تشغيل الفصل الجديد وتوفير المقومات اللازمة لنجاحه ، والتأكد من إنتظام العملية التعليمية وتقديم الرعاية المناسبة للطلاب ، مؤكداً على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل الوزارة وكافة الجهات المعنية ، لحصر وإستيعاب إحتياجات الطلاب من ذوى الإعاقة والعمل على تلبيتها ، بما يعزز من جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم ويضمن حصولهم على حقوقهم كاملة فى التعليم والرعاية والتأهيل .

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