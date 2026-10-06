أسوان.. افتتاح فصلاً للصم وضعاف السمع بمدرسة للتربية الفكرية بإدفو

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه تم تلبية مطلب أهالى مدينة إدفو ، والذى تم طرحه خلال لقائه بهم أثناء جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة ، وذلك من خلال فتح فصل للصم وضعاف السمع بمدرسة علاء عبد الرحيم عليوى للتربية الفكرية بإدفو ، مع الفصل بين طلاب الصم وضعاف السمع وطلاب التربية الفكرية ، بما يضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة لكل فئة ، وتحقيق أفضل سبل الرعاية والدعم للطلاب ، فى إستجابة وتفاعل مباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية .

المحافظ : الإستجابة لمطالب المواطنين وتحسين الخدمات التعليمية أولوية

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص المحافظة على الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين ، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأبنائنا من ذوى الإعاقة ، وخاصة فى المجال التعليمى ، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لإحتياجاتهم وقدراتهم .

جهود متنوعة

وأكد محافظ أسوان على أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للفصل الجديد ، بما يسهم فى تقديم خدمة تعليمية وتربوية متخصصة للطلاب من الصم وضعاف السمع ، مع ضمان الفصل التنظيمى والتعليمى بينهم وبين طلاب التربية الفكرية ، بما يحقق أكبر قدر من الإستفادة من العملية التعليمية ، ويراعى الخصائص والإحتياجات المختلفة لكل فئة .

إستجابة سريعة لمطالب أهالى إدفو

وأشار المحافظ إلى أن سرعة التعامل مع المطالب الجماهيرية تأتى إنطلاقاً من أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على إحتياجاتهم على أرض الواقع ، موجهاً الجهات المعنية بمتابعة تشغيل الفصل الجديد وتوفير المقومات اللازمة لنجاحه ، والتأكد من إنتظام العملية التعليمية وتقديم الرعاية المناسبة للطلاب ، مؤكداً على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل الوزارة وكافة الجهات المعنية ، لحصر وإستيعاب إحتياجات الطلاب من ذوى الإعاقة والعمل على تلبيتها ، بما يعزز من جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم ويضمن حصولهم على حقوقهم كاملة فى التعليم والرعاية والتأهيل .