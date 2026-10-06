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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مطاري جازان ونجران بالسعودية

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي
أ ش أ

أدان  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءين السافرين للميلشيات الحوثية اللذين استهدفا مرافق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية.
وأكد البديوي ، في بيان أورده موقع مجلس التعاون الخليجي الرسمي اليوم الثلاثاء ، أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يعكس نهجا عدائيا مرفوضا، واستخفافا واضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على وقف هذه الممارسات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والمنشآت المدنية.

وشدد الأمين العام، على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج للميلشيات الحوثية الاعتداءين

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