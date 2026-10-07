اليمن تدين استهداف مدرج وصالة ركاب في مطار عدن الدولي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا أفادت فيه بأن وزارة النقل اليمنية، أدانت استهداف مدرج وصالة ركاب في مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين ومسيرات مفـخخة.

وأوضحت أن استهداف مطار عدن يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت: سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز أمن وسلامة المطارات والملاحة الجوية.

وشددت على أن مطار عدن الدولي سيظل بوابة مدنية مفتوحة أمام اليمنيين والمسافرين.

ودعت وزارة النقل اليمنية، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بالطيران المدني، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، إلى إدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية، وتحمل مسؤولياتها في حماية الطيران التجاري.

واضطرت الجهات المختصة إلى إلغاء هبوط الرحلة القادمة من القاهرة وتحويل مسارها إلى جدة، وإخلاء الطائرتين الموجودتين في المطار، إلى جانب إخلاء مبنى المطار من الموظفين والمسافرين وإبعادهم عن مناطق الخطر.