الفنانة التونسية خديجة البكوش: تربينا على الدراما المصرية.. والفن المصري الأكثر انتشارا عربيا

قالت الفنانة التونسية خديجة البكوش، إنها تربت على الدراما والمسرحيات المصرية، معلقة: «كأنها فرض حافظينها أكتر من المصريين نفسهم، لأنها الأقدم والأعرق والأكثر انتشارا عربيا».

وأضافت، أن ما يميز المسرح هو تطوره مع كل مهرجان وكل مشاركة، موضحة أن العرض المسرحي يختلف من قاعة إلى أخرى ومن مسرح إلى آخر، كما يتأثر بطبيعة الجمهور والطاقة التي يخلقها كل عرض، بخلاف السينما التي ينتهي تصوير العمل فيها ثم يبدأ عرضه.

وتابعت، البكوش، خلال حوارها ببرنامج «صباح جديد» مع الإعلاميتين شروق وجدي وعهد العباسي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن آخر مشاركات عرض «أصابع ياسمين» كانت في القاهرة ضمن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، مشيرة إلى أن العرض اختلف في قاعة مسرح الهناجر، وكذلك مع الجمهور والطاقة النسائية التي تميز بها المهرجان، معتبرة أن فكرة مهرجان مسرح المرأة عظيمة جدًا، لافتة إلى أن مخرجة العرض، الإماراتية إلهام محمد، هي المرأة الوحيدة في المسرح الإماراتي، وهو ما جعل مشاركة العمل تحديًا كبيرًا، خصوصًا أن المسرح الإماراتي الذي تقوده امرأة خرج ليقدم العرض ويحصل على جوائز.

وأكدت البكوش سعادتها بالعمل، رغم أن العرض يقوم على ممثلين اثنين فقط، هما هي وزميلها نبيل، مشيرة إلى أن مشاركاتهما كانت جيدة، متابعة أن «أصابع ياسمين» افتتح مهرجانًا ثنائيًا في الإمارات، ثم شارك في مصر، فيما يستعد للمشاركة في أيام قرطاج المسرحية في تونس.