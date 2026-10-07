فى إطار دورها المجتمعي.. جامعة بنها تنظم قافلة زراعية بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر

نظمت جامعة بنها قافلة زراعية بقرية المنشأة الكبرى بمركز كفر شكر، وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي.

جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد خاطر، عميد كلية الزراعة.



وقال الدكتور محمد شعبان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تمت بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستهدفت تقديم الدعم لأهالي القرية من النواحي العلمية والفنية لمحاصيل الموالح، وطرق مكافحة الأمراض التي تصيبها، وطرق تربية الدواجن وكيفية الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة والاستشارات للمزارعين.

وشارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة هم الدكتور خالد السيد، أستاذ ورئيس قسم النبات، والدكتور أسامة حسن، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني، والدكتور محمد أحمد، الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيواني، والدكتور محمد فاضل، المدرس بقسم المحاصيل، والدكتور فتحي جودة، المدرس بقسم البساتين فرع الفاكهة، والدكتورة لمياء علي، المدرس بقسم الهندسة الزراعية، ومحمد سليمان، مسئول السلامة والصحة المهنية.